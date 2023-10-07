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Артём Дзюба: конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он это знает

Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.
07 октября 2023 22:45
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба сообщил о хороших отношениях с тренерами красно-зелёных Валерием Климовым и Михаилом Галактионовым после матча 11-го тура с «Уралом». Дзюба забил на 5-й минуте и помог железнодорожникам увезти ничью из Екатеринбурга (2:2).

«Как я собирался отпраздновать гол? Никак, к такому не готовишься. Получилось, что забил и сделал своё фирменное приветствие, а потом пошёл к Климову и Галактионову. Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки. C Санычем я знаком ещё с Томска, с Михалычем здесь познакомились. Я за Галактионова до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил… Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним», – заявил Дзюба YouTube-каналу «Локомотива».

В нынешнем сезоне Артём провёл уже 12 матчей, забил 3 гола и трижды ассистировал партнёрам. Его контракт с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.

источник: ПФК «Локомотив»
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