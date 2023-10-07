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Матвей Сафонов заявил, что в «Краснодаре» есть чемпионский дух

Голкипер ошибся в первом тайме, но это не помешало его команде победить.
07 октября 2023 23:17
автор: Тимур Пацюк

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Ростовом» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ. «Быки» отыгрались с 0:2, в первом тайме голкипер допустил результативную ошибку.

«Хочу извиниться за свою ошибку перед болельщиками. Игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. И хочу сказать спасибо команде, парни отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть», — цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

«Краснодар» после 11 туров имеет в своём активе 27 очков и занимает первое место в таблице. 21 октября чёрно-зелёные сыграют на выезде с «Балтикой».

источник: «РБ-Спорт»
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