«Милан» обыграл «Дженоа» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Сегодня, 8 октября, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Подопечные Стефано Пиоли одержали минимальную победу – 1:0.

Автором единственного гола на 87-й минуте стал Кристиан Пулишич. Американский форвард вышел на поле на 46-й минуте.

Завершали матч команды в меньшинстве: красную карточку получил голкипер «Милана» Мик Меньян, а у «грифонов» удалили вратаря Хосепа Риеру.



Для «россонери» это уже четвёртая подряд победа в Серии А. Теперь в активе «Милана» 21 очко и первая строчка в турнирной таблице. «Дженоа» (8) остался на 15-м месте.

Напомним, чемпионский титул защищает «Наполи».