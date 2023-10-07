Дмитрий Селюк: не думаю, что выгонять Абаскаля сейчас — правильное решение

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о проблемах московского «Спартака». Ранее красно-белые уступили в матче РПЛ «Крыльям Советов» (0:4). В Кубке страны «Спартак» проиграл на групповом этапе «Динамо» со счётом 0:3.

«Я не думаю, что проблема в Абаскале, хотя имеют место и ошибки испанца. дело в раздевалке. Гильермо – молодой тренер, не до конца понимает, как надо работать в больших клубах. Когда он сажает знаковых игроков на лавку, они начинают обсуждать тренера и винить его во всём.

Допустим, Абаскаля сейчас выгонят. А всех игроков кто привёл? Тоже тренер. Их тоже, что ли, выгонять? К вопросу надо подходить комплексно. Увольнять тренера после одного матча, учитывая, что чемпионат в той стадии, когда можно после одной победы оказаться выше на несколько мест — неверное решение. Не думаю, что это правильно», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

В турнирной таблице РПЛ красно-белые с 16 очками занимают шестое место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.