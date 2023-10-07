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«Монако» победил «Реймс» и поднялся на первое место в чемпионате Франции

Красно-белые ворвались в чемпионскую гонку.
07 октября 2023 23:58
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Огюст Делон II» состоялся матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Реймсом» и «Монако». Подопечные Адольфа Хюттера оказались сильнее – 3:1.

На 42-й минуте счёт открыл Исмаил Якобс. После перерыва отличился Фоларин Балогун, а третий мяч в ворота хозяев отправил Виссам Бен-Йеддер. У «Реймса» на исходе часа игры отличился с пенальти Тедди Теума.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, однако, не отметился результативными действиями и был заменён на 73-й минуте.

Теперь в активе монегасков 17 баллов и первое место в турнирной таблице. «Реймс» с 13 очками располагается на четвёртой строчке.

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