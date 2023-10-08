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Владислав Радимов призвал наказать 18-летнего игрока «Урала» за незабитые «Локомотиву» пенальти

Парень дважды не сумел поразить ворота с точки.
08 октября 2023 00:09
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в матче 11-го тура РПЛ «Урал» - «Локомотив» (2:2).

Напомним, при счёте 2:1 форвард хозяев Илья Ишков дважды не забил пенальти: 18-летний нападающий не смог переиграть голкипера при первой попытке, а также при повторном пробитии 11-метрового удара, которое было назначено арбитром.

«Есть такое понятие — «отвага и слабоумие». В данном моменте наоборот — «слабоумие и отвага». В 18 лет ты хочешь показать свой характер. Окей, но тут люди играют не на фантики. Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо.

Не забил – успокойся, отдай другому, в следующем матче будешь доказывать. На месте капитана «Урала» я бы сказал, что Ишкову не надо бить второй раз. Самоуверенность вредит команде. Это профессиональный футбол. Взял ответственность на себя, подвёл – должен отвечать», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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