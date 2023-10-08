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Жиру встал в ворота «Милана» в победном матче с «Дженоа» и спас команду после выхода один на один

«Россонери» проиграли на старте сезона лишь однажды.
08 октября 2023 08:17
автор: Александр Поволоцкий

«Милан» одержал выездную победу над «Дженоа» в матче 8-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась победой «россонери» со счётом 1:0. Автором гола стал Кристиан Пулишич.

Отметим, что на 9-й компенсированной минуте второго тайма голкипер »Милана» Майк Меньян получил прямую красную карточку и был удалён. Его место в воротах занял нападающий Оливье Жиру.

На 104-й минуте французский футболист совершил спасение. Жиру вышел из ворот и рукой выбил мяч с ноги Джордже Пушкаша, а затем не дал Альберту Гудмундссону сыграть на добивании.

Добавим, что «Милан» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко.

источник: «Советский спорт»
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