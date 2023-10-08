Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском «Реале».

В матче 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) Беллингем забил два мяча. В десяти стартовых матчах в составе мадридцев 20-летний хавбек забил десять голов и сделал три результативные передачи. Таким образом, англичанин превзошёл достижение Роналду, который в десяти первых встречах за «Реал» отметился десятью мячами и одним ассистом.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. На счету полузащитника 26 матчей и два мяча за сборную Англии.