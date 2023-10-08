Пиоли прокомментировал игру Жиру на позиции голкипера в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру форварда Оливье Жиру в воротах в матче 8-го тура Серии А c «Дженоа» (1:0).

Встреча завершилась победой «россонери» со счётом 1:0.

Отметим, что на 9-й компенсированной минуте второго тайма голкипер »Милана» Майк Меньян получил прямую красную карточку и был удалён. Его место в воротах занял нападающий Оливье Жиру.

«Встать в ворота хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру. На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами», – цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

После этого матча »Милан» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко.