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Самуэль Жиго: буду смотреть дерби «Спартак» – ЦСКА, это большое противостояние

Экс-защитник красно-белых продолжает следить за бывшей командой.
08 октября 2023 09:12
автор: Денис Владимиров

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго ответил на вопрос, будет ли следить за матчем 11-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд «Спартак»!», – приводит слова Жиго «Чемпионат».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Летом 2022 года 29-летний защитник перешел в «Марсель». В составе красно-белых он провёл 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 19:00.

источник: Чемпионат.com
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