Самуэль Жиго: буду смотреть дерби «Спартак» – ЦСКА, это большое противостояние

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго ответил на вопрос, будет ли следить за матчем 11-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд «Спартак»!», – приводит слова Жиго «Чемпионат».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Летом 2022 года 29-летний защитник перешел в «Марсель». В составе красно-белых он провёл 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 19:00.