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Александр Бубнов: весь вопрос был в том, сколько «Зенит» забьёт «Сочи»

У петербуржцев не возникло проблем с аутсайдером.
08 октября 2023 09:24
автор: Денис Владимиров

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 7 октября на домашней арене южан и завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев.

«Весь вопрос был в том, сколько забьют гости и как они это сделают. Гости играли практически пешком. «Сочи» не создал для соперников никаких проблем. Играть против «Зенита» в позиционную защиту без прессинга смерти подобно», — цитирует Бубнова Sportbox.

«Зенит» набрал 20 очков и переместился третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с шестью баллами находится на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 22 октября примет на своём поле самарские «Крылья Советов», «Сочи» в этот же день проведёт выездной матч с екатеринбургским «Уралом».

источник: Sportbox.ru
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