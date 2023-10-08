Эдуард Мор: в случае поражения от ЦСКА Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно

Бывший защитник «Спартак» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

Встреча пройдет сегодня, 8 октября. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Этим одним матчем в случае победы можно полностью развернуть расположение футбольной общественности к себе. Показать, что он всё может, что это был временный спад, что он всё преодолеет, и команда в него верит. В случае поражения Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В 10 турах обе команды набрали по 16 очков, «Спартак» занимает шестое место в таблице, ЦСКА — восьмое.