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Эдуард Мор: в случае поражения от ЦСКА Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно

Матч пройдет на стадионе красно‑белых.
08 октября 2023 10:26
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Спартак» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

Встреча пройдет сегодня, 8 октября. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Этим одним матчем в случае победы можно полностью развернуть расположение футбольной общественности к себе. Показать, что он всё может, что это был временный спад, что он всё преодолеет, и команда в него верит. В случае поражения Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В 10 турах обе команды набрали по 16 очков, «Спартак» занимает шестое место в таблице, ЦСКА — восьмое.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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