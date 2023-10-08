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Давид Деограсия назвал равной игру «Оренбурга» с «Балтикой»

Калининградцы одержали победу.
08 октября 2023 10:30
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в выездном матче 11-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал боснийский нападающий Гедеон Гузина, он отличился на 23-й минуте.

«Игра была примерно равна. Нам забили гол после индивидуальной ошибки. После пропущенного гола наша команда смотрелась слабее. Но что касается второго тайма, мы сыграли лучше, у нас были моменты, но в итоге проиграли», — сказал Деограсия на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» после 11 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 11 очков. «Балтика» с десятью баллами располагается на 12-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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