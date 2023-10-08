Ивич взял на себя ответственность за проигранный первый тайм в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча состоялась 8 октября и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. После первого тайма кубанский клуб проигрывал 0:2.

«Очень трудная, очень тяжёлая игра. Мы с самого начала знали, что противостоим команде, которая, может быть, идёт не так высоко в таблице, но обладает качественными игроками и хорошим тренером. В первом тайме они сыграли гораздо лучше, чем мы. Конечно, такая игра и такая картина — это моя ответственность», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 27 очков и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не проиграла ни одного матча в текущем сезоне РПЛ. В следующем туре команда Ивича 21 октября сыграет в гостях с «Краснодаром».