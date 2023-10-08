ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ивич взял на себя ответственность за проигранный первый тайм в матче с «Ростовом»

Краснодарцы одержали волевую победу.
08 октября 2023 11:16
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча состоялась 8 октября и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. После первого тайма кубанский клуб проигрывал 0:2.

«Очень трудная, очень тяжёлая игра. Мы с самого начала знали, что противостоим команде, которая, может быть, идёт не так высоко в таблице, но обладает качественными игроками и хорошим тренером. В первом тайме они сыграли гораздо лучше, чем мы. Конечно, такая игра и такая картина — это моя ответственность», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 27 очков и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не проиграла ни одного матча в текущем сезоне РПЛ. В следующем туре команда Ивича 21 октября сыграет в гостях с «Краснодаром».

источник: Чемпионат.com
Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ди Си Юнайтед»
Он возглавлял клуб с лета прошлого года.
08.10.2023 12:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Спортдир «Локомотива» Ульянов назвал Лантратова одним из лучших вратарей в Европе
Голкипер по новому раскрылся в столичном клубе.
08.10.2023 11:53
Футбол
автор: Денис Владимиров
Головин отреагировал на признание себя игроком месяца в «Монако»
Футболист выступает за команду с 2018 года.
08.10.2023 11:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Скира рассказал об отрицательном контранализе Погба на синтетический тестостерон
Футболиста могут дисквалифицировать.
08.10.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Руководство «Севильи» планирует уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера
В последнем матче команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).
08.10.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Давид Деограсия назвал равной игру «Оренбурга» с «Балтикой»
Калининградцы одержали победу.
08.10.2023 10:30
Футбол
автор: Денис Владимиров
Эдуард Мор: в случае поражения от ЦСКА Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно
Матч пройдет на стадионе красно‑белых.
08.10.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.