Скира рассказал об отрицательном контранализе Погба на синтетический тестостерон

Николо Скира рассказал о результатах контранализа французского хавбека «Ювентуса» Поля Погба.

Ранее в СМИ появилась информация, что повторная допинг-проба 30-летнего футболиста на тестостерон также дала положительный результат. Поль может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет.

Скира написал на своей странице в соцсети, что Погба не принимал синтетический тестостерон, а дегидроэпиандростерон (DHEA). Он является гормоном роста.

Данное обстоятельство может повлиять на смягчение наказания для француза. DHEA содержится в большом количестве продуктов широкого потребления.

В текущем сезоне чемпионата Италии Погба провёл два матча, в которых не отметился результативными действиями.