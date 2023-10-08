Скира рассказал об отрицательном контранализе Погба на синтетический тестостерон

Николо Скира рассказал о результатах контранализа французского хавбека «Ювентуса» Поля Погба.
Ранее в СМИ появилась информация, что повторная допинг-проба 30-летнего футболиста на тестостерон также дала положительный результат. Поль может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет.
Скира написал на своей странице в соцсети, что Погба не принимал синтетический тестостерон, а дегидроэпиандростерон (DHEA). Он является гормоном роста.
Данное обстоятельство может повлиять на смягчение наказания для француза. DHEA содержится в большом количестве продуктов широкого потребления.
В текущем сезоне чемпионата Италии Погба провёл два матча, в которых не отметился результативными действиями.
источник: «Советский спорт»