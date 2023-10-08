ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Головин отреагировал на признание себя игроком месяца в «Монако»

Футболист выступает за команду с 2018 года.
08 октября 2023 11:38
автор: Александр Поволоцкий

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о признание себя игроком месяца команды по версии болельщиков.

Напомним, что в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:1) россиянин провёл 73 минуты, но не смог отметиться результативными действиями.

«Как отнёсcя к тому, что болельщики «Монaко» признали лучшим игрoком команды в сентябре? Безуслoвно, это очень приятно, благодарен им за такую оцeнку. Но могу только повторить, что сaмое главное это успехи команды, чтoбы мы побеждали и набирали очки. И кстати, поддержка болeльщиков имеет в этом планe огромное значение», — приводит «Чемпионат» слова Головина.

На данный момент «Монако» в таблице Лиги 1 находится на первом месте с 17 очками.

источник: Чемпионат.com
Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ди Си Юнайтед»
Он возглавлял клуб с лета прошлого года.
08.10.2023 12:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Спортдир «Локомотива» Ульянов назвал Лантратова одним из лучших вратарей в Европе
Голкипер по новому раскрылся в столичном клубе.
08.10.2023 11:53
Футбол
автор: Денис Владимиров
Скира рассказал об отрицательном контранализе Погба на синтетический тестостерон
Футболиста могут дисквалифицировать.
08.10.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ивич взял на себя ответственность за проигранный первый тайм в матче с «Ростовом»
Краснодарцы одержали волевую победу.
08.10.2023 11:16
Футбол
автор: Денис Владимиров
Руководство «Севильи» планирует уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера
В последнем матче команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).
08.10.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Давид Деограсия назвал равной игру «Оренбурга» с «Балтикой»
Калининградцы одержали победу.
08.10.2023 10:30
Футбол
автор: Денис Владимиров
Эдуард Мор: в случае поражения от ЦСКА Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно
Матч пройдет на стадионе красно‑белых.
08.10.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.