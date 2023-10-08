Головин отреагировал на признание себя игроком месяца в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о признание себя игроком месяца команды по версии болельщиков.

Напомним, что в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:1) россиянин провёл 73 минуты, но не смог отметиться результативными действиями.

«Как отнёсcя к тому, что болельщики «Монaко» признали лучшим игрoком команды в сентябре? Безуслoвно, это очень приятно, благодарен им за такую оцeнку. Но могу только повторить, что сaмое главное это успехи команды, чтoбы мы побеждали и набирали очки. И кстати, поддержка болeльщиков имеет в этом планe огромное значение», — приводит «Чемпионат» слова Головина.

На данный момент «Монако» в таблице Лиги 1 находится на первом месте с 17 очками.