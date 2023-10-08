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Спортдир «Локомотива» Ульянов назвал Лантратова одним из лучших вратарей в Европе

Голкипер по новому раскрылся в столичном клубе.
08 октября 2023 11:53
автор: Денис Владимиров

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об игре вратаря команды Ильи Лантратова.

«Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарём. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране. На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно — в матчах еврокубков», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

Лантратов перешёл в «Локомотив» в конце декабря 2022 года. 27-летний футболист заключил соглашение с железнодорожниками до лета 2026 года.

Ранее вратарь выступал за белгородский «Салют», вторую команду «Локомотива», калининградскую «Балтику», ярославский «Шинник», воронежский «Факел» и «Химки».

В нынешнем сезоне Лантратов сыграл 13 матчей и пропустил 17 мячей. В трёх встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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