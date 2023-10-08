Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ди Си Юнайтед»

Английский специалист Уэйн Руни высказался относительно отставки с поста главного тренера «Ди Си Юнайтед».

Напомним, что клуб MLS и 37-летний наставник прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы команда пробилась в плей-офф. Теперь настало время для расставания», - цитирует Руни пресс-служба клуба.

На данный момент «Ди Си Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 34 поединках 40 баллов.