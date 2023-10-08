Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о шансах футбольного клуба «Зенит» защитить чемпионский титул в РПЛ.

«Шансы на чемпионство разбиваются на две группы: позитивное и негативное. Позитивное — у питерцев сплоченный коллектив, замечательный тренер, есть опыт и сильное финансовое положение. Но есть один негатив — в том, что удержаться на первом месте сейчас труднее, чем завоевать титул в первый раз. Сейчас такое положение у команды, что не надо сглазить. Надо двигаться вперед. Пока не завоюют медали, мы не можем говорить, что команда лучше других. Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый взвешенный в своих решениях тренер — это позитив. А удержаться на первом месте труднее, чем завоевать чемпионский титул», — приводит слова Мишина Metaratings.

Помсле 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной ьалице, анбрав 20 очков. Лидирует в чемпионате «Крансодар», набравший 27 баллов.