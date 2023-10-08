Егор Титов: если у футболистов «Спартака» есть совесть, в матче с ЦСКА спустя рукава играть нельзя

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, смогут ли красно-белые собраться после двух поражений с общим счётом 0:7. 8 октября «Спартак» в 11-м туре РПЛ примет на своём поле столичный ЦСКА.

«Если у игроков есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. На этих майках есть ромбик — «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всём уважении к этим клубам», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Титов – шестикратный чемпион России в составе «Спартака».