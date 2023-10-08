Тактаров высказался о решении UFC разрешить российским бойцам выходить под флагом страны

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на решение организации снять запрет на использование флагов своей страны.

Ранее глава промоушена Дана Уайт заявил, российские спортсмены также смогут выходить в октагон под символикой государства.

«В США никто никогда не боялся политики. UFC — частная компания с огромным штатом юристов. И то, что вернули флаг, скорее всего, доказывает, что юридически никто их за это наказывать не сможет. А то, что перестанут смотреть UFC пять украинцев, которые и так не платят за просмотр, не имеет значения для прибыли», — приводит Sport24 слова Тактарова.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами своих стран.