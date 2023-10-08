ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Пари НН» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Встреча начнётся в 14:00.
08 октября 2023 13:10
автор: Денис Владимиров

Нижегородский «Пари НН» и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

Встреча состоится 8 октября в Нижнем Новгороде и начнётся в 14:00 мск.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Боселли.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Костанца, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Гарре.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Пари НН» с 14 баллами находится на девятой строчке.

источник: «Советский спорт»
Агент Гиговича считает шансы на возвращение игрока в «Ростов» крайне низкими
Контракт футболиста с российским клубом истекает в конце сезона-2023/24.
08.10.2023 13:54
Футбол
автор: Денис Владимиров
Сборная Франции добавила нападающего Оливье Жиру в список голкиперов национальной команды
Рыночная стоимость игрока составляет около 4 миллионов евро.
08.10.2023 13:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кузяев оказался в запасе «Гавра» на матч чемпионата Франции с «Марселем»
Футболист перешёл во французскую команду этим летом.
08.10.2023 13:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Виллиана Роши заявил, что футболист будет рад покинуть ЦСКА
Бразилец ждёт предложений от других клубов.
08.10.2023 13:31
Футбол
автор: Денис Владимиров
Тактаров высказался о решении UFC разрешить российским бойцам выходить под флагом страны
Ближайший турнир состоится 14 октября.
08.10.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Венгрии высказались о возможном проведении товарищеского матча со сборной России
Российскую команду на следующей недели ждут две игры.
08.10.2023 12:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Егор Титов: если у футболистов «Спартака» есть совесть, в матче с ЦСКА спустя рукава играть нельзя
Дерби состоится 8 октября.
08.10.2023 12:35
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.