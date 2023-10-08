«Пари НН» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Нижегородский «Пари НН» и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

Встреча состоится 8 октября в Нижнем Новгороде и начнётся в 14:00 мск.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Боселли.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Костанца, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Гарре.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Пари НН» с 14 баллами находится на девятой строчке.