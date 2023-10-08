Агент Виллиана Роши заявил, что футболист будет рад покинуть ЦСКА

Маркос Тито, агент бразильского защитника московского ЦСКА Виллиан Роши, ответил на вопрос о будущем своего клиента в российском клубе.

«Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. На данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», — приводит слова Тито Sport24.

Роша перешёл в ЦСКА из португальского клуба «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за армейцев 13 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего игрока с московской командой действует до лета 2025 года.