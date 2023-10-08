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Сборная Франции добавила нападающего Оливье Жиру в список голкиперов национальной команды

Рыночная стоимость игрока составляет около 4 миллионов евро.
08 октября 2023 13:44
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Франции по футболу на своей странице в соцсетях отшутилась на тему игры форварда «Милана» Оливье Жиру на позиции голкипера.

Напомним, что футболист занял место в воротах команды на последних минутах матча чемпионата Италии с «Дженоа» (1:0). На новой позиции он совершил эффектный сейв.

Пресс-служба французской сборной добавила Оливье в список голкиперов на предстоящие матчи отбора ЧЕ-2024.

«Итак, нам пришлось обновить список», — подписано фото, на котором изображены вратари команды.

В октябре сборная Франции проведет матч отбора Евро-2024 против Нидерландов (13 октября) и товарищескую игру против Шотландии (17 октября).

источник: «Советский спорт»
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