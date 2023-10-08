Агент Гиговича считает шансы на возвращение игрока в «Ростов» крайне низкими

Харис Скендерович, агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал о будущем своего клиента.

21-летний футболист выступает на правах аренды в датском «Мидтьюлланде».

«Ситуация больше, чем просто сложная. Большинство стран не хотят иметь дел с Россией. Я на контакте с людьми из клуба, они реально огромные профессионалы и просто хорошие люди, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», – приводит слова Скендеровича.

Гигович перешёл в «Мидтьюлланн» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Гиговича с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.