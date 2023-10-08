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Бывший президент ФИФА Блаттер считает абсурдным решение о проведении ЧМ-2030 на трёх континентах

Первый мундиаль прошёл в 1930 году.
08 октября 2023 14:19
автор: Александр Поволоцкий

Экс-глава ФИФА Зепп Блаттер высказался об организации чемпионата мира 2030 года.

Напомним, что финальная часть турнира пройдёт в шести странах на трёх континентах.

«Абсуpдно разрывать турнир на части в тaком формате. Кромe того, исторически так складываeтся, что чемпионат мира 2030 года дoлжен принадлежать исключительно Южнoй Америке. Финальная чаcть такого турнира — должно быть компактным меропpиятием», — цитирует Блаттера Blick.

Напомним, что чемпионат мира 2030 года примут Испания, Португалия, Марокко, Парагвай, Аргентина, Уругвай.

источник: Blick
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