«Пари НН» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

В матче 11-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле нанесло поражение «Крыльям Советов».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Автором первого гола в матче стал Эдгар Севикян. Нападающий нижегородского клуба отличился на 13-й минуте. Второй гол в компенсированное время забил Зе Турбо (90+4).

«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 21 очком остались на второй позиции.

В следующем туре самарский клуб 22 октября сыграет в гостях с «Зенитом». Команда Сергея Юрана в этот же день ждет выездной поединок со «Спартаком».

РПЛ

11-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород» - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (1:0)

Голы: Севикян, 13; Зе Турбо, 90+4.