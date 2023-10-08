ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Аршавин назвал главное преимущество ЦСКА над «Спартаком» перед дерби

Матч состоится в воскресенье, 8 октября.
08 октября 2023 16:16
автор: Александр Бойченко

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин определил фаворита в предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше», – сказал Аршавин «Чемпионату».

Перед началом встречи ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице с 16 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке и опережает армейцев по дополнительным показателям (16).

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 8 октября, на «Открытии Банк Арене».

источник: Чемпионат.com
Жиго предположил, кто из игроков «Спартака» забьет ЦСКА в дерби
Встреча между командами состоится сегодня, 8 октября.
08.10.2023 16:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дьяков обьяснил, почему «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом в игре с ЦСКА
Главное дерби страны состоится в воскресенье, 8 октября.
08.10.2023 16:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
Израильский футболист в свой день рождения погиб после атаки боевиков ХАМАС
Ему было 43 года.
08.10.2023 16:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пари НН» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
«Пари НН» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Самарский клуб не проигрывал в чемпионате России пять матчей кряду.
08.10.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший президент ФИФА Блаттер считает абсурдным решение о проведении ЧМ-2030 на трёх континентах
Первый мундиаль прошёл в 1930 году.
08.10.2023 14:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Франции добавила нападающего Оливье Жиру в список голкиперов национальной команды
Рыночная стоимость игрока составляет около 4 миллионов евро.
08.10.2023 13:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Гиговича считает шансы на возвращение игрока в «Ростов» крайне низкими
Контракт футболиста с российским клубом истекает в конце сезона-2023/24.
08.10.2023 13:54
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.