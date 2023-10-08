Аршавин назвал главное преимущество ЦСКА над «Спартаком» перед дерби

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин определил фаворита в предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше», – сказал Аршавин «Чемпионату».

Перед началом встречи ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице с 16 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке и опережает армейцев по дополнительным показателям (16).

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 8 октября, на «Открытии Банк Арене».