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Дьяков обьяснил, почему «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом в игре с ЦСКА

Главное дерби страны состоится в воскресенье, 8 октября.
08 октября 2023 16:21
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и красно-белыми.

«На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Федотов. У красно-синих все-таки на воротах Акинфеев, и в атаке Чалов может в одиночку что-то придумать. «Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее», – приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Перед началом встречи ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице с 16 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке и опережает армейцев по дополнительным показателям (16).

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 8 октября, на «Открытии Банк Арене».

источник: «Евро-футбол.ру»
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