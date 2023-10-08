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«Надеюсь, Москва сегодня будет красно-белой». Клишина — о матче «Спартак» — ЦСКА

Встреча между командами состоится сегодня, 8 октября.
08 октября 2023 17:40
автор: Степан Шереметьев

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поддержала «Спартак» в преддверии дерби 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Большая ответственность ложится на таких лидеров, как Промес. Я надеюсь, что он покажет сегодня хорошую игру, и Москва будет красно-белой», — сказала Клишина в соцсети.

Напомним, что встреча между командами состоится 8 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свиток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

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