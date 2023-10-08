«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в выездной игре АПЛ

В воскресенье, 8 октября, прошел матч 8-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Команды разошлись миром со счетом 2:2.

В составе хозяев голы забили Симон Адингра (20-я минута) и Льюис Данк (78). У «мерсисайдцев» дубль оформил Мохамед Салах (40, 45+1).

Таким образом, «Брайтон» набрал 16 очков и расположился на шестом месте в таблице, в активе «Ливерпуля» 17 баллов и третья строчка.

В следующем матче «Брайтон» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» примет «Эвертон». Оба матча пройдут 21 октября.

Чемпионат Англии, АПЛ

8-й тур

«Брайтон» – «Ливерпуль» 2:2

Голы: Адингра 20, Данк 78, – Салах 40, 45+1.