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«Лацио» в драматичной игре обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе

Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
«Лацио» в драматичной игре обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе
08 октября 2023 18:00
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В воскресенье, 8 октября, прошел матч 8-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Аталантой». Победу одержали хозяева поля со счетом 3:2.

Голы в составе «орлов» забили Валентин Кастельанос (11-я минута) и Матиас Весино (83). Еще один мяч записал на свой счет Шарль де Кетеларе в собственные ворота (5). У гостей отличились Эдерсон (33) и Саед Колашинац (63).

Отметим, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку на 86-й минуте и был вынужден покинуть бровку.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, «Лацио» набрал десять баллов и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Аталанта» осталась на шестой строчке с 13-ю очками.

В следующем матче «Лацио» сыграет в гостях с «Сассуоло» 21 октября, а «Аталанта» примет «Дженоа» днем позже.

Чемпионат Италии, Серия А
8-й тур

«Лацио» – «Аталанта» 3:2

Голы: Кастельанос 11, Весино 83, Шарль де Кетеларе (5 АГ), – Эдерсон 33, Колашинац (63).

источник: «Советский спорт»
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