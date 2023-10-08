«Лацио» в драматичной игре обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе

В воскресенье, 8 октября, прошел матч 8-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Аталантой». Победу одержали хозяева поля со счетом 3:2.

Голы в составе «орлов» забили Валентин Кастельанос (11-я минута) и Матиас Весино (83). Еще один мяч записал на свой счет Шарль де Кетеларе в собственные ворота (5). У гостей отличились Эдерсон (33) и Саед Колашинац (63).

Отметим, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку на 86-й минуте и был вынужден покинуть бровку.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, «Лацио» набрал десять баллов и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Аталанта» осталась на шестой строчке с 13-ю очками.

В следующем матче «Лацио» сыграет в гостях с «Сассуоло» 21 октября, а «Аталанта» примет «Дженоа» днем позже.

Чемпионат Италии, Серия А

8-й тур

«Лацио» – «Аталанта» 3:2

Голы: Кастельанос 11, Весино 83, Шарль де Кетеларе (5 АГ), – Эдерсон 33, Колашинац (63).