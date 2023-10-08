«Байер» разгромил «Кельн» и возглавил Бундеслигу

«Байер» на своём поле оказался сильнее «Кёльна» в матче седьмого тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу леверкузенского клуба.

В составе победителей отличились Йонас Хоффман (22-я минута), Джереми Фримпонг (32) и Виктор Бонифаце (67).

Таким образом, команда Хаби Алонсо с 19 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Штефена Баумгарта находятся на 18-й строчке, имея в своём активе одно очко.

В следующем туре «Байер» отправится в гости к «Вольфсбургу» (21 октября), а «Кёльн» примет дома менхенгладбахскую «Боруссию» (22 октября).