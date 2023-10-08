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«Байер» разгромил «Кельн» и возглавил Бундеслигу

Встреча прошла в Леверкузене.
08 октября 2023 18:23
автор: Степан Шереметьев

«Байер» на своём поле оказался сильнее «Кёльна» в матче седьмого тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу леверкузенского клуба.

В составе победителей отличились Йонас Хоффман (22-я минута), Джереми Фримпонг (32) и Виктор Бонифаце (67).

Таким образом, команда Хаби Алонсо с 19 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Штефена Баумгарта находятся на 18-й строчке, имея в своём активе одно очко.

В следующем туре «Байер» отправится в гости к «Вольфсбургу» (21 октября), а «Кёльн» примет дома менхенгладбахскую «Боруссию» (22 октября).

источник: «Советский спорт»
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