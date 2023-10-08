ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Слуцкий считает, что Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона

Ранее появлялись слухи, что испанский специалист может быть уволен.
08 октября 2023 18:46
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Этот матч для него станет последним? Я думаю, что нет. Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби. Это крайне редко, когда ты в одну кассу выносишь в такой игре», — сказал Слуцкий в выпуске ютуб-канала «Коммент.Превью».

Напомним, встреча между командами состоится сегодня, 8 октября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, что у него запланирована встреча с Макаровым
Ранее игрок пропустил матч с «Факелом» (0:0).
08.10.2023 19:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счёт
Команды отличились по разу в первом тайме.
08.10.2023 19:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» – ЦСКА: Милан Гайич вывел армейцев вперед на 31-й минуте
Игра проходит на «Открытии Банк Арене».
08.10.2023 19:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тюкавин — о ничьей с «Факелом»: погодные условия — это не отмазка
«Динамо» потеряло очки в домашнем матче.
08.10.2023 19:33
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на замену
Встреча прошла в Мадриде.
08.10.2023 19:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ахмат» и «Рубин» назвали составы на матч 11-го тура РПЛ
Встреча пройдет в Грозном.
08.10.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче РПЛ
«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
08.10.2023 18:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.