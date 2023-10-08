Слуцкий считает, что Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Этот матч для него станет последним? Я думаю, что нет. Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби. Это крайне редко, когда ты в одну кассу выносишь в такой игре», — сказал Слуцкий в выпуске ютуб-канала «Коммент.Превью».

Напомним, встреча между командами состоится сегодня, 8 октября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.