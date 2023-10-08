«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на замену

«Атлетико» на своём поле оказался сильнее «Реала Сосьедад» в матче девятого тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе »матрасников» отличились Самуэль Диас Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). Сан-Себастьянцы ответили забитым мячом в исполнении Микеля Оярсабаля (73). Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, команда Диего Симеоне с 19 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Иманола Альгуасиля находятся на шестой строчке, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к «Сельте», а «Реал Сосьедад» примет дома «Мальорку». Оба противостояния состоятся 21 октября.