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Тюкавин — о ничьей с «Факелом»: погодные условия — это не отмазка

«Динамо» потеряло очки в домашнем матче.
08 октября 2023 19:33
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничью в домашнем матче 11-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:0).

«Была тяжёлая игра, вы видели погодные условия. Но это не отмазка, мы обязаны побеждать дома.

Вы видели, сколько болельщиков из Воронежа приехало в Москву. Хотелось бы, чтобы у нас на трибунах было столько же и даже больше», — сказал Тюкавин Sport24.

Несмотря на ничью, команда Марцела Лички с 17 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сергея Ташуева находятся на 15-й строчке, имея в своём активе девять баллов.

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву», а «Факел» сыграет на выезде с «Оренбургом». Оба противостояния состоятся 21 октября.

источник: Sport24.ru
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