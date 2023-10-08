Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, что у него запланирована встреча с Макаровым

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что у него запланирована встреча с полузащитником Денисом Макаровым. Хавбек пропустил сегодняшний матч против «Факела» (0:0) в 11-м туре РПЛ.

Ранее появилась информация, что Макаров отстранен от тренировок из-за недисциплинированного поведения на тренировках и в матчах.

«Не знаю, кто это написал. Это неправда. Я ему дал выходной на две игры: «Спартак» и сегодня. В четверг он будет на базе, как команда вернется к работе. Будем вместе разговаривать. У меня ни с кем нет конфликта», — приводит слова Лички Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Макаров провел за «Динамо» 11 матчей и забил 3 гола.