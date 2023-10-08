Дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Фрайбург» и ворваться в топ-3 Бундеслиги

«Бавария» на своём поле оказалась сильнее «Фрайбург» в матче седьмого тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

В составе победителей дубль оформил Кингсли Коман (12-я и 85-я минуты). Также один раз отличился Лерой Сане (25).

Таким образом, команда Томаса Тухеля с 17 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Кристиана Штрайха находятся на восьмой позиции, имея в своём активе 10 очков.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Майнцу», а «Фрайбург» примет дома «Бохум». Оба противостояния состоятся 21 октября.

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