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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
08 октября 2023 20:24
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Арсенал» на своём поле оказался сильнее «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей отличился Габриэль Мартинелли (86-я минута).

Таким образом, команда Микеля Артеты с 20 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке, имея в своём активе 18 очков.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Челси», а «Манчестер Сити» примет дома «Брайтон». Оба противостояния состоятся 21 октября.

источник: «Советский спорт»
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