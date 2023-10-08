«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Арсенал» на своём поле оказался сильнее «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей отличился Габриэль Мартинелли (86-я минута).

Таким образом, команда Микеля Артеты с 20 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке, имея в своём активе 18 очков.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Челси», а «Манчестер Сити» примет дома «Брайтон». Оба противостояния состоятся 21 октября.