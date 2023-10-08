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Тюкавин прокомментировал слова агента про контракт с «Динамо»

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.
08 октября 2023 20:42
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о словах своего агента Алексея Сафонова про возможное продление контракта с клубом.

Ранее представитель игрока заявил, что если Тюкавин не продлит соглашение с бело-голубыми, трагедии не будет.

«Вы же сами ему звоните, спрашиваете. Поэтому он отвечает. Не будет же он вас посылать (улыбается). Вы ему просто не звоните больше», — приводит слова игрока «СЭ».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

источник: «Спорт-Экспресс»
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