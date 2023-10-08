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«Рубин» обыграл «Ахмат» в Грозном

Казанцам хватило одного точного удара.
08 октября 2023 20:57
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 8 октября, в Грозном состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Рубином». Подопечные Рашида Рахимова одержали победу – 1:0.

Единственный мяч был забит в первом тайме. На 34-й минуте Дмитрий Кабутов высоко подал с углового в центр штрафной, Егор Тесленко выпрыгнул и пробил головой. Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин практически на ленточке отразил этот удар, но сербский форвард Никола Чумич успел на добивание.

«Рубин» набрал 12 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (12) опустился на 11-ю позицию.

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