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Медина в добавленное время принес «Спартаку» ничью в дерби с ЦСКА

Хесус Медина огорчил свою бывшую команду.
08 октября 2023 21:01
автор: Александр Шульгин

В центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА.

Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

В следующем туре команда Гильерме Абаскаля 22 октября примет дома «Пари НН». ЦСКА днём ранее отправится в гости к казанскому «Рубину».

РПЛ
11-й тур
«Спартак» (Москва) - ЦСКА - 2:2 (1:1)
Голы: Промес, 39; Медина, 90 - Гаич, 31; 60.

источник: «Советский спорт»
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