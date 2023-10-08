Дубль Лукаку и две передачи Паредеса помогли «Роме» разгромить «Кальяри» в матче Серии А

Сегодня, 8 октября, на стадионе «Унипол Домус» состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Ромой». Подопечные Жозе Моуринью оказались сильнее – 4:1.

Счёт открыл Уссем Ауар. Затем преимущество римлян удвоил Ромелу Лукаку. После перерыва у гостей отличился Андреа Белотти, а на исходе часа игры Лукаку оформил дубль. Добавим, что две голевые передачи у «джаллоросси» отдал бывший зенитовец Леандро Паредес.

«Кальяри» сподобился лишь на гол престижа. Его автором с 11-метровой отметки стал Наитан Нандес.

Теперь в активе «Ромы» 11 очков и десятое место в таблице. «Кальяри» (2) продолжает занимать последнюю, 20-ю строчку.