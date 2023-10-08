Гол Кокорина принёс «Арису» выездную победу в чемпионате Кипра

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Кипра между «Анортосисом» и «Арисом». Победу одержала команда Алексея Шпилевского – 3:2, решающий гол забил российский форвард Александр Кокорин.

Нападающий начинал встречу на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва. Для Кокорина этот мяч стал дебютным в чемпионате после возвращения в кипрский клуб. В прошлом сезоне Александр помог команде завоевать титул сильнейшей команды страны.

Теперь в активе «Ариса» 14 очков и второе место в таблице. «Анортосис» располагается на пятой строчке.