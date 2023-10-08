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Абаскаль может остаться в «Спартаке» до зимней паузы

При это красно-белые уже подготовили шорт-лист на замену.
08 октября 2023 21:31
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может остаться у руля команды как минимум до зимней паузы в чемпионате России. Об этом пишет в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководство «Спартака» имеет шорт-лист из кандидатур на замену испанцу, в числе которых идут иностранные специалисты, тренер «Ростова» Валерий Карпин, бывший наставник сборной России Станислав Черчесов и рулевой «Краснодара» Владимир Ивич.

Тем не менее, в «Спартаке» довольны характером, который показала команда в дерби с ЦСКА (2:2) и речь про отставку на данный момент не идёт.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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