Абаскаль может остаться в «Спартаке» до зимней паузы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может остаться у руля команды как минимум до зимней паузы в чемпионате России. Об этом пишет в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководство «Спартака» имеет шорт-лист из кандидатур на замену испанцу, в числе которых идут иностранные специалисты, тренер «Ростова» Валерий Карпин, бывший наставник сборной России Станислав Черчесов и рулевой «Краснодара» Владимир Ивич.

Тем не менее, в «Спартаке» довольны характером, который показала команда в дерби с ЦСКА (2:2) и речь про отставку на данный момент не идёт.