Игнатов двумя словами подвёл итог дерби «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий после матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2).

«Будем работать», - передаёт слова игрока «Советский спорт».

В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

В следующем туре команда Гильерме Абаскаля 22 октября примет дома «Пари НН». ЦСКА днём ранее отправится в гости к казанскому «Рубину».