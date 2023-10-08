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Медина объяснил, почему не праздновал гол в ворота ЦСКА

Хесус спас не только «Спартак», но и, пожалуй, Абаскаля.
08 октября 2023 21:58
автор: Тимур Пацюк, Никита Плохих

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина объяснил, почему не праздновал гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Парагваец отличился в компенсированное время и принёс красно-белым ничью – 2:2.

«Я играл в этом клубе, в ЦСКА. Я уважаю эту команду, поэтому не праздновал. Сейчас я футболист «Спартака», да. Ничего больше», - передаёт слова Медины корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, трансфер Хесуса в «Спартак» принёс ЦСКА 6 миллионов евро.

Теперь в активе красно-белых 17 очков и шестое место в таблице. У армейцев 17 баллов и седьмая строчка.

источник: «Советский спорт»
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