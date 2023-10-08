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Личка сообщил, что семья Эли Даса в ближайшее время присоединится к игроку в Москве

Вчера, 7 октября, со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел территории Израиля.
08 октября 2023 22:07
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, отправится ли защитник Эли Даса в расположение сборной Израиля, а также отметил, что семья футболиста в ближайшее время присоединится к нему в Москве.

«Мы с ним вчера поговорили: он переживает за свою семью, с которой, слава богу, все в порядке. Они должны прилететь к нему в Москву первым же самолетом. Думаю, что первая игра сборной Израиля против Швейцарии в Тель-Авиве будет отменена, но вторая должна пройти на выезде в Косово. Пока он ждет информации от израильской футбольной федерации», — цитирует Дасу пресс-служба клуба.

Вчера, 7 октября, со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел территории Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. В результате нападения группировки ХАМАС погибли сотни жителей Израиля.

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