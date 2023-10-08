Джикия рассказал, доволен ли своим положением в «Спартаке»

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» после матча с ЦСКА рассказал, доволен ли своим положением в клубе.

«Я уже говорил, что подобные вопросы лучше задавать не мне. Единственное, что я я делаю - сохраняю профессионализм. Я выполняю свою работу - всё», - эксклюзивно рассказал Джикия в комментарии корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

Матч «Спартак» — ЦСКА прошел на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча завершилась вничью (2:2).