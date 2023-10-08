«Не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания». Бердыев – о поражении от «Акрона»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 13-го тура Первой лиги с «Акроном». Дагестанский клуб уступил тольяттинцам со счётом 0:1. Таким образом, у «Динамо» прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия.

«В целом, есть удовлетворение от первого тайма. Потеря концентрации при угловом стоила нам поражения, хотя предупреждали ребят. Но я не могу их упрекнуть в том, что они не хотели. Были ошибки, но и желание было – это самое главное. Нужно отдать должное «Акрону», который ждал своего шанса и дождался», - заявил Бердыев на послематчевой пресс-конференции.

Бело-голубые с 24 очками занимают первое место в таблице. «Акрон» (21) расположился на третьей строчке.